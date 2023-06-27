Депутаты горсовета Абакана меняют границы города

Депутаты городского совета Абакана проголосовали за расширение границ муниципального образования. Причиной решения послужила ограниченность земельных ресурсов для развития города, отмечают в мэрии. «Свободные земли, предназначенные как для жилищной, так и для производственной застройки, практически исчерпаны. Процедура изменения границ была инициирована главами Абакана, Усть-Абаканского района и Калининского сельсовета и одобрена Советом депутатов города Абакана в 2021 году», - говорится в сообщении городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

В ближайшее время депутаты направят ходатайство об изменении границ муниципального образования город Абакан в Верховный Совет Республики Хакасия.

Как отметил глава города Алексей Лемин, территория, включаемая в границы Абакана, является ложем Красноярского водохранилища. «Здесь нет земельных участков, юридически и фактически это – водный объект. Формирование земельных участков и какое-либо строительство сейчас на этой территории невозможно. Для того, чтобы осваивать эту территорию, необходимо сначала построить искусственный земельный участок. Таким образом, когда будет построен такой участок, будет изменена граница водного объекта. Только после этого земли можно будет застраивать», - прокомментировал он.

Отмечается, что реализаций проекта потребует федерального финансирования.

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Лолита Белова