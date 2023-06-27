Стоимость отдыха в отелях Крыма снизилась до пятилетнего минимума

Стоимость проживания в отелях Крыма в мае и июне опустилась до минимального уровня с 2019 года, пишет «РБК» со ссылкой на платформу для гостиничного бизнеса TravelLine. При этом туристы все равно опасаются ехать в Крым. Эксперты считают, что турпоток в регион возобновится, когда закончатся места в средствах размещения Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Последние три года туристы платили крымским отелям за сутки проживания в мае в среднем около 8 тыс. руб., а в первой половине июня — около 9 тыс. руб. Ниже, чем сейчас, средние цены были только в допандемийном 2019 году: в мае — 6,2 тыс. руб., в июне — 7,1 тыс. руб. В этом году в отелях Крыма средняя цена за сутки в мае составляла почти 6,5 тыс. руб., что на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В начале июня цены поднялись до 7,6 тыс. руб., но это все равно ниже на 16%, чем год назад.

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, республика стала единственным регионом в РФ, который снизил цены на летний отдых. Сейчас скидки на проживание достигают 30–40%. Загрузка некоторых отелей и санаториев составляет 60–70%, но в среднем в отелях заполнено только около 40% мест.

Крымские отельеры вынуждены снижать цены из-за сложностей с логистикой из-за закрытого аэропорта Симферополя и нехватки билетов на поезда. Понижение стоимости отмечается и у владельцев жилья, сдающих его туристам посуточно. Сейчас в среднем она составляет 3,4 тыс. руб., что на 10% меньше, чем в прошлом году.

При этом снижение цен на размещение не сильно влияет на рост спроса. По данным гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, за 5,5 месяца этого года продажи туров в Крым упали на 25–30% по сравнению с прошлым годом. Он считает, что дополнительным фактором снижения турпотока могло стать и позднее лето. По его прогнозам, к концу июня продажи выйдут на уровень прошлого года и продержатся до конца лета.

«Мы рассчитываем, что спрос на курорты Крыма значительно скорректируется по мере того, как закончатся места в отелях Краснодарского края, которые в этом году в среднем повысили цены на 10–15% по сравнению с прошлым годом»,— отметил президент Российского союза туриндустрии и гендиректор туроператора «Алеан» Илья Уманский.

Турпоток в Крым снижался на протяжении всего 2022 года. Тогда в июне отели региона были заполнены лишь наполовину. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в прошлом году турпоток в Крым сократился на треть по сравнению с рекордным 2021 годом, до 6,5 млн человек.

При этом стоимость отдыха в отелях соседнего Краснодарского края, напротив, увеличилась. В мае номер в гостинице обходился в 7,1 тыс. руб., что на 6,4% больше уровня прошлого года и в 1,6 раза — стоимости размещения в мае 2019-го. При этом уже в начале лета цены в отелях за ночь увеличились до 8,5 тыс. руб. Это на 10% больше, чем в прошлом году, и в 1,8 раза, чем в 2019-м.

Татьяна Ручкина

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