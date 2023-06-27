На семи автобусных маршрутах в Ижевске вводится оплата проезда через валидаторы

В Ижевске с 28 июня еще на семи маршрутах автобуса начнет действовать система бесконтактной оплаты проезда через валидаторы. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ. Речь идет о маршрутах №№ 2, 7, 9, 11, 41, 56 и 73. Оплатить проезд наличными можно у водителя. Социальный проездной необходимо предъявлять контролеру по его требованию. Напомним, ранее аналогичная система оплаты была введена на автобусных маршрутах №8, №21, №26, №34 и №79.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ИПОПАТ Фото: пресс-служба ИПОПАТ

«Горожане положительно оценили нововведение, пассажиропоток на маршрутах увеличился. Оснащение автобусов валидаторами позволяет осуществлять посадку и высадку пассажиров через все двери салона автобуса, сократить время пребывания на остановке, а также снизить нагрузку на водителя, работающего без кондуктора»,— отметили в ИПОПАТ.

Всего в этом году валидаторы появятся на 100 автобусах.

Они располагаются на поручнях при каждом входе в автобус и предназначены для самостоятельной оплаты проезда транспортной или банковской картами, смартфонами. На маршрутах усилен контроль.

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