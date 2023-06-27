Глава турфирмы Красноярска ответит в суде за обман клиентов на 3 млн рублей

Красноярская прокуратура направила в Центральный районный суд уголовное дело о махинациях с продажами туристических путевок. Обвиняемой по делу проходит фактический руководитель турагентства «1000 туров», рассказали в надзорном ведомстве.

По версии следствия, с октября 2019-го по март 2020 года предпринимательница заключила с гражданами 23 договора о реализации туристских продуктов стоимостью от 24 тыс. руб. до 337 тыс. руб. Свои обязательства перед клиентами она выполнила и не внесла оплату туроператорам за путевки. Согласно подсчетам следствия, ущерб составил около 3 млн руб.

По заявлениям обманутых клиентов турагентства правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

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Илья Николаев