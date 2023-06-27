Краевой минстрой может усилиться энергетиком

По данным «Ъ-Прикамье», заместителем министра строительства Пермского края может быть назначен Владимир Сидоренков, ранее занимавший должность заместителя директора филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго».

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В краевом минстрое «Ъ-Прикамье» сообщили, что распоряжения о назначении господина Сидоренкова пока нет.

По информации «Ъ-Прикамье», Владимир Сидоренков может занять должность замруководителя ведомства вместо Дмитрия Соловова, покинувшего министерство в мае этого года.

В филиале «Россети Урал» — «Пермэнерго» сообщили «Ъ-Прикамье», что господин Сидоренков, занимавший должность заместителя директора филиала по инвестиционной деятельности, покинул компанию. Вместо него замом по данному направлению назначен Денис Ребус, ранее работавший начальником управления капитального строительства «Пермэнерго».

Напомним, что Дмитрий Соловов в министерстве строительства края курировал строительство соцобъектов и исполнение адресной инвестиционной программы.

В конце января ушел в отставку министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров, а его место занял Артем Габдрахманов, работавший до этого главным архитектором региона — замминистра регионального министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности. Вскоре после этого краевую структуру — управление капстроительства (УКС) Пермского края — возглавил бывший топ-менеджер ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Антон Плаксин, где он занимал должность замгендиректора по капстроительству. В марте на должность замминистра строительства региона устроился еще один бывший менеджер «ЛУКОЙЛ-Пермь» Михаил Сарвилин. В компании он занимался вопросами капстроительства и ремонта объектов.