По факту отравления детей на соревнованиях в Омске прокуратура проводит проверку

Прокуратура Омской области начала проверку по факту отравления несовершеннолетних – участников соревнований по пляжному гандболу.

Всего в медицинское учреждение с жалобами на плохое состояние обратились 19 человек в возрасте от 11 до 17 лет. Известно, что спортсмены приехали на соревнования из Новокузнецка. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, СУ СКР Омской области возбудило дело (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Сообщается, что питание спортсменов было организовано в гостинице, в которой они поселились.

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Лолита Белова