Имущество банкротящейся структуры ГК «Курский аккумуляторный завод» выставили на торги за 149,5 млн рублей

942 единицы имущества банкротящегося ООО «Исток+» (производитель стартерных батарей для автомобилей в составе ГК «Курский аккумуляторный завод») выставили на торги посредством открытого аукциона со стартовой ценой 149,5 млн руб. Такую стоимость ранее утвердило большинством голосов собрание кредиторов общества. Согласно сообщению конкурсного управляющего Алима Жамборова, речь идет об оборудовании и инструменте, сырье, транспорте, спецтехнике. Торги намечены на 4 августа.

Арбитражный суд Курской области ввел процедуру конкурсного производства в ООО «Исток+» в 2022 году. Иск о банкротстве общества подал кредитовавший деятельность ГК Экспобанк в 2021-м. «Исток+» задолжал банку 234,9 млн руб. На фоне банкротства активы ГК «Курский аккумуляторный завод» перешли под контроль Андрея Каменка, гендиректора компании — основного дистрибутора предприятия, представленного на рынке под брендом «Батбаза». На момент начала конкурсного производства в реестр требований кредиторов «Истока+» были включены подтвержденные судом обязательства более чем на 700 млн руб.

Подробнее о финансовых проблемах юрлиц ГК «Курский аккумуляторный завод» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова

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