Более 60% свердловчан начинают работать в подростковом возрасте

У 64% опрошенных жителей Свердловской области первая работа или подработка появилась еще в подростковом возрасте. Еще 33% начали работать в 18-25 лет, следует из исследования hh.ru. При этом у оставшихся 3% работы нет до сих пор. Свердловчане младше 18 лет чаще всего работают в сферах искусства и массмедиа (75%), а также туризма и ресторанного бизнеса (71%).

43% жителей региона, начинающих работать подростками, объясняли это стремлением к финансовой независимости, а 33% — желанием помочь родителям. Еще 19% уральцев пойти на работу до достижения 18 лет заставили родители. У 16% была необходимость себя содержать.

Среди преимуществ получения первой работы в возрасте до 18 лет 70% опрошенных свердловчан назвали развитие самостоятельности, 67% — появление собственного заработка, 66% — повышение ответственности, 60% — появление настоящего жизненного опыта. Лишь 5% не видят никаких преимуществ в том, что впервые трудоустроились, будучи подростками.

Более половины свердловчан заявили, что работу в таком возрасте было тяжело совмещать с учебой. 51% опрошенных уверен, что работодатели часто обманывают подростков, потому что это легко сделать, 49% считают недостатком слишком низкий заработок несовершеннолетних.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте