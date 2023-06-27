СМИ сообщили о госпитализации режиссера Сергея Попова после драки

Режиссер Сергей Попов госпитализирован после драки, сообщили источники ТАСС и РЕН ТВ. Он получил травму головы.

По данным госагентства, драка произошла на Варшавском шоссе. Как сообщает РЕН ТВ, режиссер вступил в конфликт с охранниками во время киносъемок. У господина Попова подозрение на сотрясение мозга.

Московское управление МВД без уточнения имени пострадавшего сообщило о том, что 26 июня был госпитализирован мужчина «с телесными повреждениями», которые тот получил «в ходе конфликта с неизвестными на юге столицы».

Сергею Попову 48 лет. Снимал такие сериалы, как «Выхожу тебя искать» (2010), «Отрыв» (2011), «Фурцева. Легенда о Екатерине» (2011), «Мосгаз. Западня» (2021), «Кунгур» (2022) и «Заключение» (2022).

Леонид Уварчев