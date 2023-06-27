70-летний миллиардер Джеймс Краун погиб на гоночной трассе

Глава инвестиционной Henry Crown and Company миллиардер Джеймс Краун погиб на гоночной трассе в штате Колорадо в свой день рождения в 70 лет. В ходе заезда на трассе Aspen Motorsports Park он врезался в барьер безопасности, передает The Colorado Sun.

«Официальная причина смерти будет установлена после экспертизы, однако очевидно, что он получил многочисленные травмы»,— сказал судмедэксперт округа Питкин. Он назвал произошедшее несчастным случаем.

Henry Crown and Company была основан дедом Джеймса Крауна — промышленным магнатом Генри Крауном. Погибший также входил в совет директоров банка JP Morgan Chase, был управляющим партнером Aspen Skiing Co. Forbes оценивал состояние семьи Краун в $10,2 млрд.

Леонид Уварчев