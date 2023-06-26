В Нововоронеже прошел общегородской выпускной бал со «Школой Росатома»

23 июня 2023 года в Нововоронеже – городе-спутнике Нововоронежской АЭС состоялся городской выпускной вечер со «Школой Росатома» «Юность Атомграда». 156 одиннадцатиклассников получили аттестаты о среднем образовании.

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

В таком формате выпускной бал проводится в восьмой раз при поддержке Нововоронежской АЭС.

На торжественной церемонии во Дворце культуры отметили самых активных школьников, отличившихся в спорте, волонтерском движении, творческих конкурсах, олимпиадах. За особые успехи в учебе медали получил 21 выпускник. Также школьников наградили благодарственными письмами с подписью директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова за активное участие в мероприятиях и конкурсах проекта «Школа Росатома».

«Ученики всех школ активно участвуют в проекте «Школа Росатома». Его основная миссия – проектировать будущее, чтобы оказаться там раньше других. Особенно актуально это для нашего города - города первых. Здесь с пуском первого энергоблока Нововоронежской АЭС более полувека назад начался отсчет развития атомной отрасли страны. Сегодняшние выпускники – будущее России», - сказал глава города Николай Нетяга.

«Атомной промышленности и нашей стране нужны грамотные специалисты. Именно от вас страна ждет технологический прорыв. Двери Нововоронежской АЭС для вас всегда открыты. Стремитесь, дерзайте и возвращайтесь в свой родной город», - добавил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Выпускники 2023 года вручили переходящий символ одиннадцатиклассникам

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

В завершении официальной части праздника выпускники 2023 года вручили будущим одиннадцатиклассникам переходящий знак – статуэтку с изображением танцующих девушки и юноши, которые держат в руках атом. 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. В рамках акции «Спасибо учителю» все собравшиеся смогли выразить благодарность любимым учителям. После торжественной церемонии на площади перед Дворцом культуры выпускники исполнили вальс.

«Сегодня немного грустно расставаться со школой, где я провела долгие годы, многому научилась, стала взрослым человеком. Вместе с этим мне интересно, что меня ожидает в дальнейшем, как я проявлю себя, ведь впереди столько возможностей», - поделилась выпускница школы №3 г. Нововоронежа Ангелина Шудрик.

«Эмоции переполняют. Предвкушая выпускной, было волнительно поначалу, но все прошло замечательно, дружно, тепло. Экзамены успешно сданы, теперь задача – поступить в намеченный вуз», - рассказал медалист, выпускник школы №4 г. Нововоронежа Степан Иванов.

Диалог с молодежью является одним из ключевых приоритетов государства. Предприятия и организации госсектора уделяют большое внимание работе с молодыми сотрудниками, а также школьниками и студентами, которые в скором времени могут стать их работниками. Госкорпорация «Росатом» прилагает значительные усилия для подготовки молодых кадров и создания специализированных образовательных программ, где школьники, студенты, молодые специалисты получают нужное им в жизни образование.