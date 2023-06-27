Сильная фиксация

На модных показах на Неделях моды в Милане и Париже была замечена яркая тенденция — головы многих моделей были буквально залиты гелем на гангстерский манер. «Коммерсантъ Стиль» выясняет подробности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Giorgio Armani, Valentino, Dior весна-лето 2024

Фото: Getty Images Giorgio Armani, Valentino, Dior весна-лето 2024

Фото: Getty Images

Классические мужские прически на Неделях моды были далеки от классики: на подиумах царили гладкие «мокрые» волосы, зачесанные назад пучки, повязки. Стилисты как будто призывают вернуть из прошлого воск и гель для волос, последний всплеск популярности которых выпал на середину 1990-х годов. Однако, для истинных синефилов гель для волос — это прежде всего, дань золотому веку Голливуда — вспомним фильмы-нуар с участием Хамфри Богарта, Грегори Пека или Кэрри Гранта. Со временем мода на гладкие блестящие волосы прошла и мужчины с такими прическами стали стойко ассоциироваться не с гламурными звездами, а с владельцами стриптиз-клубов. Но, как это часто бывает, маятник тренда качнулся в другую сторону, и теперь этот зализанный назад образ вдруг кажется современным и крутым.

Добиться такого эффекта можно, если наносить гель на влажные волосы (стилисты рекомендуют использовать расческу со щетиной — так легче разгладить волосы), а если нужно сделать «лаковыми» кудрявые волосы, то понадобится много геля, фен и возможно специальный утюжок. Однако, всем тем, у кого очень тонкие или редкие волосы, этот трюк проделывать не рекомендуется. Можно использовать банданы, тонкие повязки, зигзагообразные ободки с фиксацией — так можно достичь нужного эффекта без вреда для волос.

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Ирина Кириенко