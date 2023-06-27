Бюджет сбавил темп

Властям Татарстана за январь–май 2023 года удалось направить в бюджет Татарстана почти 186 млрд руб., что составляет более половины годового плана. Вместе с тем поступления по налогам на прибыль и доходы оказались даже ниже, чем за пять месяцев прошлого года. Ранее министр финансов республики Радик Гайзатуллин предупреждал, что ожидает сокращения налоговых поступлений в первом полугодии 2023 года, в том числе из-за падения цен на нефть и изменений законодательства. По мнению экспертов, Татарстану следует «работать над улучшением экономической ситуации и эффективным управлением бюджетными средствами».

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Доходы бюджета Татарстана за пять месяцев 2023 года составили 185,9 млрд руб. Это составило 54,1% годового плана. Такие данные опубликовало министерство финансов республики. Если сравнивать с январем–маем 2022 года, то поступления в казну за отчетный период увеличились на 11,5%.

Собственные налоговые и неналоговые доходы Татарстана за пять месяцев составили 156,1 млрд руб. (55,4% годового плана). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, они выросли только на 3%. Безвозмездные поступления, преимущественно из федерального бюджета, составили 28,4 млрд руб. Это почти в два раза больше, чем за пять месяцев прошлого года.

Налоги на прибыль и доходы в отчетном периоде составили 104,8 млрд руб. Это 56,7% годового плана. Вместе с тем в январе–мае 2022 года поступления достигали 108,4 млрд руб. То есть теперь они сократились на 3,3%.

Доходы по налогам на товары остались примерно на том же уровне. За пять месяцев в казну направили 15,7 млрд руб. Вместе с тем значительно увеличились поступления от налогов на имущество — с 16,9 млрд руб. до 21,6 млрд руб.

Расходы бюджета Татарстана в январе–мае этого года составили 145,4 млрд руб., что составляет лишь 38,5% годового плана. В сравнении с таким же периодом 2022 года, расходы увеличились на 12%. В результате в этом году по итогам пяти месяцев профицит бюджета составил 40,6 млрд руб. (в январе–мае прошлого года был 36,9 млрд руб.).

Как писал „Ъ“, Татарстан в 2022 году почти две трети собранных налогов (812 млрд руб. из 1,26 трлн руб.) направил в федеральный бюджет. Налоговые поступления в консолидированный бюджет региона составили 450 млрд руб. — эта сумма оказалась на треть больше, чем годом ранее. Темпы пополнения казны особенно выросли к концу года: в декабре ожидаемые доходы увеличились с 300 млрд руб. до 450,8 млрд руб. Дефицит составил 16,1 млрд руб. На доходах особенно сказался рост поступлений по налогу на прибыль, в том числе от нефтяной отрасли.

На 2023 год доходы запланированы в сумме 343,9 млрд руб., расходы должны составить 376,7 млрд руб., дефицит бюджета — 27,1 млрд руб.

По итогам февраля 2023 года министерство финансов Татарстана сообщало о сокращении доходов. Но как тогда объяснял „Ъ“ глава комитета Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, сокращение поступлений было связано прежде всего с переходом налогоплательщиков на единый налоговый счет (ЕНС). Уже в марте региональный минфин отчитался об исполнении бюджета с профицитом в 35,2 млрд руб. К апрелю профицит бюджета достигал 63 млрд руб. Однако теперь он начал сокращаться.

В начале июня этого года министр финансов республики Радик Гайзатуллин сообщил, что ожидает сокращения налоговых доходов в первом полугодии 2023 года. Только от «Татнефти» поступления могут сократиться на 8 млрд руб. Министр объяснил это падением цен на нефть, а также тем, что новые федеральные законы увеличивают налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который поступает в федеральный бюджет (это уменьшает налоговую базу для налога на прибыль, который поступает в казну региона). По словам министра, «нельзя сказать, что ситуация будет улучшаться».

«Причиной того, что Татарстану удается экономить средства, могут быть различные факторы. Например, республика может получать больше доходов, чем планировалось, благодаря увеличению объемов производства и продажи товаров и услуг, а также благодаря более эффективному управлению бюджетными средствами»,— рассуждает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он считает, что «ситуация может развиваться по-разному в зависимости от многих факторов, таких как экономическая конъюнктура, изменения налогового законодательства, изменения в объемах производства и потребления товаров и услуг, а также изменения в расходах бюджета». Он напоминает, что в 2020 году Татарстан получил рекордные доходы благодаря высоким ценам на нефть и газ, а также благодаря росту объемов производства и продажи товаров и услуг. «Однако в 2021 году ситуация изменилась, и доходы республики снизились из-за падения цен на нефть и газ, а также из-за других факторов. Таким образом, прогнозировать будущее доходы и расходы Татарстана сложно, но важно продолжать работать над улучшением экономической ситуации и эффективным управлением бюджетными средствами»,— заключает эксперт.

Кирилл Антонов