Учебные пытки

Бывший стажер полиции Нижнекамского района Ильнар Гарипов приговорен к полутора годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. В 2016 году он и другие сотрудники отдела выбивали показания у местного жителя Ильдара Камалеева, надев ему на голову пакет и засунув половую тряпку в рот. Прокуратура запрашивала для Гарипова шесть лет лишения свободы. Потерпевший заявил, что «Гарипов был заложником ситуации» и «не мог поступить иначе в присутствии руководства», потому просил назначить наказание по усмотрению суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вчера Нижнекамский городской суд вынес приговор бывшему стажеру полиции Ильнару Гарипову. Он был признан виновным по п. «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств). Гарипова приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщил правозащитный проект «Травмпункт».

Как сообщало следствие, Ильнар Гарипов был причастен к насилию над жителем Нижнекамска Ильдаром Камалеевым. В ноябре 2016 года сотрудники управления МВД РФ по Нижнекамскому району выбивали из него признательные показания, заподозрив в избиении пенсионера. В пытках, согласно материалам дела, принимали участие начальник отдела угрозыска Ринат Ахметшин, оперативник Михаил Логачев и стажер Гарипов. «В общей сложности полицейские нанесли мужчине свыше 20 ударов по различным частям тела, в том числе по голове и в область почек. Камалееву на голову надевали пакет и не давали дышать»,— описывали правозащитники процесс. Ильдар Камалеев также заявлял, что его приковали наручниками к стулу, а половую тряпку использовали как кляп. Не выдержав издевательств, мужчина написал явку с повинной.

Об этом случае стало известно после возбуждения уголовного дела против полицейских Нижнекамска в связи с самоубийством местного жителя — 22-летнего Ильназа Пиркина. В октябре 2017 года он подозревался в хищении автомагнитолы. В здании УМВД оперативники Гадель Рахимов, Игорь Филинов и Наиль Миндубаев пытались выбить у него признательные показания в совершении еще 47 краж, применяя насилие. 19 октября Ильназ Пиркин покончил с собой.

Перед смертью молодой человек оставил своим родным видеообращение, в котором не отрицал факта кражи одной автомагнитолы, но заявил, что в полиции подвергался пыткам. Он сообщил, что его вывезли лес, где «жестоко избили», после чего доставили в отделение и там применили пытку «слоник» — надели ему на голову противогаз и перекрыли воздух. В Следственном комитете РФ пришли к выводу, что до самоубийства господина Пиркина довели «угрозы причинить вред здоровью, жестокое обращение в виде незаконного лишения свободы в помещениях отдела полиции, систематическое унижение человеческого достоинства». По данным следователей, преступление было совершено «в целях повышения статистических показателей».

Впоследствии потерпевшими были признаны владельцы аудиосистемы, в краже которой был заподозрен погибший. Как выяснило следствие, сотрудники полиции применяли к ним «физическое насилие», пытаясь добиться признания, что те угрожали Ильназу Пиркину. Поступили жалобы на полицейских и от других жителей Нижнекамска, в том числе от Ильдара Камалеева.

В УМВД по Нижнекамскому району была проведена служебная проверка, по результатам которой своей должности лишился начальник управления Роберт Хуснутдинов. Также были уволены либо подверглись другим дисциплинарным взысканиям еще более десятка сотрудников.

Расследование дела было завершено в конце 2018 года. А в мае 2020 года городской суд Нижнекамска вынес первый приговор. Ринат Ахметшин был приговорен к девяти годам колонии общего режима. Бывшие оперуполномоченные получили сроки в колонии строгого режима: Гадель Рахимов — 11 лет, Михаил Логачев — восемь лет, Игорь Филинов — семь лет и три месяца, Наиль Миндубаев — шесть лет и три месяца.

В феврале 2021 года Верховный суд Татарстана принял решение снизить сроки Михаилу Логачеву и Ринату Ахметшину до шести и семи лет колонии соответственно. Однако затем Шестой кассационный суд в Самаре в июле 2021 года полностью отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Нижнекамск. При новом рассмотрении городской суд значительно снизил сроки трем оперативникам, посчитав, что они непричастны к самоубийству Ильназа Пиркина. Их отпустили из зала суда, потому что они уже отбыли назначенное им наказание — два, два и четыре года колонии. Михаил Логачев и Ринат Ахметшин, причастные к насилию над Ильдаром Камалеевым, могут выйти на свободу в ближайшие месяцы.

Дело экс-стажера Ильнара Гарипова рассматривалось отдельно. В 2017 году он скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. Осенью 2022 года Ильнара Гарипова задержали. Изначально ему также предъявили обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Но суд исключил этот пункт из окончательного приговора.

Юрист Андрей Сучков, который представлял в процессе интересы потрепавшего, сообщил „Ъ“, что Ильдар Камалеев не будет обжаловать приговор. «По разумению Камалеева, Гарипов был заложником ситуации, он не мог поступить иначе в присутствии руководства. Поэтому по наказанию он ничего не высказывал, а квалификацию преступления Гарипова потерпевший поддержал»,— объяснил „Ъ“ юрист. Господин Сучков добавил, что прокуратура запрашивала для подсудимого шесть лет лишения свободы по всем пунктам обвинения. По его словам, приговор (пока не вступил в законную силу) намерен обжаловать адвокат Ильнара Гарипова.

Кирилл Антонов