В Крыму опровергли сведения о пожаре на складах ГСМ в Кировском районе

В Крыму опровергли сведения о пожаре на территории складов ГСМ в районе деревень Токарево и Шубино. По данным прокуратуры РК, возгорание произошло на территории законсервированного полигона бытовых отходов в Кировском районе.

Информация о пожаре на складах горюче-смазочных материалов распространилась в украинских Telegram-каналах. Однако в ведомстве заявили, что 26 июня поступило сообщение о возгорании на территории законсервированного в 2020 году полигона твердых бытовых отходов. В СМИ сообщают, что площадь пожара составила 900 кв. м. В соцсетях заявляют, что огонь распространился из-за нарушения техники безопасности — у границы полигона складировали сухие ветки.

По факту происшествия прокуратура региона начала проверку. Сотрудники ведомства в числе прочего изучат действия ответственных лиц по соблюдению требований федерального законодательства о пожарной безопасности.

Анастасия Донскова

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