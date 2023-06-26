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В Ярославле в день знаний откроют приют для собак

В Ярославле завершается строительство частного приюта для собак, его планируется открыть 1 сентября. Об этом в своем телеграм-канале сообщил зампред ярославского правительства Валерий Холодов.

Новый приют для собак

Новый приют для собак

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Новый приют для собак

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Единовременно в помещениях приюта на улице Промышленная может находится 146 животных. Планируется, что в год здесь будут принимать 1500 животных. Приют хотят открыть 1 сентября.

«Во время 25-дневного содержания животных в приюте будут проводиться мероприятия по карантинированию, вакцинации, стерилизации, маркированию животных, а также при необходимости лечение»,— заявил Валерий Холодов.

Андрей Иванов

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