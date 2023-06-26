Прокуратура начала проверку из-за массового отравления петербургских гимназистов

В Санкт-Петербурге прокуратура заинтересовалась инцидентом с массовым отравлением учеников гимназии №92 Выборгского района после посещения одного из ресторанов. Окончившие девятый класс выпускники устроили в субботу, 24 июня, по этому случаю гулянья в одном из заведений на набережной канала Грибоедова, однако праздник закончился вызовом скорой помощи минимум для 3 ребят, еще более 40 школьников и несколько взрослых также почувствовали себя плохо.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка всем обстоятельствам происшедшего»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

К проведению проверки привлечены сотрудники МЧС России, а также специалисты Роспотребнадзора, которые взяли на анализ пробы пищевой продукции. В случае выявления нарушений «будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», сказано в релизе ведомства.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на мать пострадавшего ребенка, ей сообщили врачи, что проблема может быть в пицце или рыбе. По данным издания, на выпускном действительно подавали в том числе рыбу, а пили все морс и воду, после чего у многих появились симптомы острой кишечной инфекции. Представитель гимназии сообщил журналистам, что учебное учреждение не отрицает факта отравления.

О проведении доследственной проверки по факту отравления детей также сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитата РФ по Петербургу. Процессуальное решение будет принято после ее окончания.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург