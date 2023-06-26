Глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий, устроивший дебош в салоне летевшего из Ханты-Мансийска самолета, покинул свой пост

Председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий покинул свой пост по собственному желанию, об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте». По данным Telegram-канала Baza, между его дебошем на борту самолета, выполнявшего рейса Ханты-Мансийск — Москва прошло девять дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Председатель Российского союза молодежи Павел Красноруцкий (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Я принял решение о досрочном сложении полномочий председателя РСМ на внеочередном съезде РСМ. Это моя личная позиция и инициатива. Считаю, что организация достигла высокого уровня развития, и за эти годы сформировалась сильная команда, способная дальше развивать РСМ»,— заявил Павел Красноруцкий.

Как сообщил Telegram-канал, 17 июня господин Красноруцкий пил виски в бизнес-классе самолета «Аэрофлота». «Сперва он просто выпивал и никого не трогал, но потом нашел себе компанию из "эконома" и попытался отнести алкоголь еще и туда». Сотрудники борта сделали ему предупреждение, что «больше он ничего крепкого не получит». После очередного отказа Павел Красноруцкий заявил: «либо он получает алкоголь, либо бортпроводник по его приказу "отправится на войну"»,— сказано в сообщении Telegram-канала.

Также по данным Telegram-канала, на снижении господин Красноруцкий поругался с соседом и ударил его. Бортпроводники успели разнять мужчин. Сразу после посадки в Шереметьево его сдали полиции, которая выписала протоколы о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в пьяном виде.

«Конфликта не было, я вообще не понимаю, откуда это взялось. Точно никто ни у кого виски не требовал, ни с кем не дрался и ни на какие войны никто никого не отправлял. Наверное, что неправильно было, — мы громко разговаривали и, наверное, мешали»,— приводит Telegram-канал слова Павла Красноруцкого.

Полина Хабарова

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