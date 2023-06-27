«Петербургская Недвижимость» поторгует на аукционе

28 июня «Петербургская Недвижимость» впервые выставит на торги электронной площадки estp.ru коммерческие помещения в четырех жилых комплексах Setl Group общей площадью более 190 кв. м и стартовой стоимостью от 16 до 20 млн рублей за объект. В компании объясняют решение повышенной популярностью недвижимости, когда на одно помещение приходится несколько интересантов. Участники рынка оценивают начальную стоимость первых лотов максимальной, и не все эксперты считают разумным выставлять помещения на аукцион по завышенной цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Информация о помещениях и сроках проведения аукциона теперь размещается на сайте «Петербургской Недвижимости»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Информация о помещениях и сроках проведения аукциона теперь размещается на сайте «Петербургской Недвижимости»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На торги выставляются лоты, представленные в строящихся и готовых жилых комплексах от Setl Group. Помещения в ЖК «Сенат» (Московский район) площадью 56,29 кв. м и 57,39 кв. м продаются по стартовой цене 19,7 и 20,08 млн рублей. Помещение в ЖК Amber Club (Василеостровский район) площадью 37,4 кв. м — за 16,8 млн рублей, лот в ЖК «Стрижи в Невском 2» площадью 40,67 кв. м выставлен за 17,08 млн рублей.

Указанных помещений нет в открытой продаже. Информация о помещениях и сроках проведения аукциона теперь размещается на сайте «Петербургской Недвижимости» не менее чем за пять рабочих дней до его проведения, говорится в сообщении компании. «На торги мы будем выставлять ликвидные коммерческие помещения в наших самых востребованных жилых комплексах, такие лоты пользуются повышенным спросом, и на один объект приходится сразу несколько интересантов,— комментирует директор департамента развития проектов Setl Group Павел Мельников.— При обычной схеме взаимодействия "выигрывает" тот, кому менеджер быстрее всего вышлет предложение, что, с нашей точки зрения, несправедливо, так как слишком высока роль человеческого фактора. Теперь же благодаря онлайн-формату аукционов у покупателей будут равные шансы купить коммерческую недвижимость на выгодных условиях».

Такие торги — перспективный инструмент, который станет полноценным и эффективным каналом продаж на рынке коммерческой недвижимости Петербурга, уверен господин Мельников. С ним согласна Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге: «Онлайн-платформы для аукциона — инструмент прозрачный и понятный, он позволяет протестировать свои цены на рынке, не прибегая к большим затратам».

В густонаселенных спальных районах на помещения в новых ЖК конкуренция высокая — три-пять претендентов на помещение, подтверждает госпожа Лапченко. Самые востребованные объекты находятся в домах на первой линии главных квартальных магистралей с хорошей видимостью для пешеходных и транспортных потоков. «Наиболее популярная категория арендаторов этих объектов — фаст-фуд, алкомаркеты, аптеки, продуктовые магазины. Такой набор представлен почти во всех жилых комплексах»,— делится наблюдениями госпожа Лапченко.

Что касается стоимости помещений «Петербургской недвижимости», по оценке эксперта NF Group в Санкт-Петербурге, цены приближены к верхней границе стоимости по аналогичным объектам. Директор департамента инвестиций в недвижимость компании Maris Алексей Федоров также полагает, что предложенные на торги помещения оценены по рынку или даже немного выше его. «Это неоптимальное решение для аукционного метода продаж,— думает господин Федоров.— Профессионалы считают, что для завлечения максимального количества участников начальную цену следует выставлять ниже рынка. А уже потом, в пылу азарта, участники сами доведут ее до рыночной и выше».

Реализовывать коммерческие помещения через аукционы пробовала группа RBI в 2019 году, напомнил господин Федоров. Массового распространения такой прием не получил. «На мой взгляд, это связано с психологией покупателей. Люди, у которых есть десятки миллионов свободных для инвестирования рублей, привыкли к индивидуальному подходу и сервису, и им психологически некомфортно участвовать в массовых торгах»,— заключает эксперт Maris.

Весной этого года торги по продаже коммерческих объектов на собственной электронной площадке запустила Группа ЛСР. Ранее в 2019 году аукционы на встроенные помещения в своих ЖК действительно начала проводить компания RBI, но она проводит торги в очном формате.

Как рассказал «Ъ-СПб» Дмитрий Фалкин, вице-президент по продажам и сервису группы RBI, офлайн-формат таких событий важен, так как они становятся продолжением концепции компании — строить не просто объекты, а произведения искусства. «Это светские мероприятия, проходящие в атмосфере искусства в галереях города,— все это напоминает Sotheby’s или Christie’s. Следующий такой аукцион мы планируем провести уже в сентябре 2023 года на ряд коммерческих помещений в проекте "МИРЪ" на Миргородской улице»,— сообщил господин Фалкин.

Александра Тен