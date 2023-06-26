«Яндекс Погода»: 27 июня в Черноземья будут дожди, до +17°

Во вторник, 27 июня, на территории Черноземья прогнозируется только дождливая погода, а среднесуточная температура в регионах не превысит +17°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Прохладнее всего будет в Тамбовской (+14°), Липецкой (+15°) и Орловской (+15°) областях. Во всех этих регионах ожидается небольшой дождь. До +16°, в среднем, прогреется воздух в Курской области. Там также возможен небольшой дождь.

В Белгородской и Воронежской областях отметка термометра поднимется лишь до +17°. В первом регионе ожидается просто дождь, во втором — ливень.

Сергей Калашников

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