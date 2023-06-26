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Глава Севастополя предупредил жителей об учениях со стрельбой в Стрелецкой бухте

Глава Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей об учениях Черноморского флота в Стрелецкой бухте, в рамках которой пройдут мероприятия со стрельбой. Сообщение главы города опубликовано в Telegram.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя

«В городе все спокойно»,— отметил господин Развожаев.

Ориентировочно тренировки завершатся 26 июня к 20:30. В рамках учений проведут тренировки расчетов противоподводно-диверсионной обороны (ППДО). Мероприятия также пройдут на Южном молу и в Херсонесе.

Анастасия Донскова

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