Холдинг бывшего губернатора нашел покупателя на «Горн»

Как стало известно «Ъ-Прикамье», холдинг «ЭКС» бывшего губернатора Прикамья Олега Чиркунова договорился о продаже помещений в бывшем кинотеатре «Горн». По данным «Ъ-Прикамье», недвижимость покупает бизнесмен Епрем Сафарян. Ранее он уже купил у холдинга «ЭКС» ТЦ в Березниках и один из первых продуктовых магазинов группы в Перми — гастроном №10 на ул. Сибирской, 50.

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По сведениям «Ъ-Прикамье», сделка еще не завершена, но потенциальный покупатель уже приступил к управлению. С представителями продавца и покупателя связаться не удалось. Однако гендиректор телекомпании «Рифей-Пермь» Анна Климова, чья компания является одним из ключевых арендаторов помещений бывшего «Горна», подтвердила «Ъ-Прикамье», что с телеканалом уже связывались представители нового собственника. По ее данным, новый собственник заинтересован в сохранении действующих арендаторов «Горна». «В этом плане для телекомпании ничего не меняется»,— резюмировала топ-менеджер.

Ранее сообщалось, что «ЭКС» выставил на продажу помещения в двухэтажном здании бывшего кинотеатра «Горн» по ул. 1905 года, 2. Речь идет о помещениях на втором этаже здания общей площадью 583,1 кв. м, находящихся в аренде у телекомпании «Рифей-Пермь», а также помещениях на первом этаже (99,5 кв. м) и в подвале (84,8 кв. м), которые на данный момент никто не арендует. Актив был оценен в 14,28 млн руб.

Ранее их владельцем выступало входящее в холдинг ООО «Рифей-Инвест» (ныне ликвидировано), основным собственником которого являлась мать экс-губернатора Мария Чиркунова. В холдинге поясняли решение продать помещения в бывшем «Горне» избавлением от непрофильных активов.