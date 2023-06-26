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Застройщице ЖК «Новая Скандинавия» дали условный срок за обман дольщиков на 900 млн рублей

Суд в Петербурге вынес обвинительный приговор бывшему топ-менеджеру ГК «Прайм» Ольге Лужецкой по уголовному делу о хищении средств дольщиков ЖК «Новая Скандинавия». Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием лицом своего служебного положения, в особо крупном размере), сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Суд установил, что госпожа Лужецкая в период с 2012 по 2017 год под предлогом строительства многоквартирных домов в двух жилых комплексах ЖК «Новая Скандинавия» незаконно завладела денежными средствами более 118 граждан — участников долевого строительства жилья на сумму более 900 млн рублей.

Кроме этого, подсудимая похитила более 25 млн руб., полученные от потерпевшей в качестве займа за квартиру, которая являлась залоговым имуществом банка по кредитным договорам.

Бывшей застройщице назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, один из подельников объявлен в международный розыск.

В прокуратуре уточнили, что благодаря вмешательству надзорного ведомства права участников долевого строительства были восстановлены, многоквартирный дом в итоге достроен.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что все проблемные ЖК в Петербурге, включая «Новую Скандинавию», городские власти обещали достроить до конца 2023 года.

Возведение этого комплекса началось еще в 1998 году шведским концерном Skanska. Изначально проект планировалось завершить в 2006 году, однако компания покинула российский рынок, а объект перешел к ГК «Прайм». После этого застройщики менялись еще несколько раз, поскольку «Прайм» обанкротился.

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