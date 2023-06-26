В Усть-Лабинске водителя мотоцикла, сбившего подростка, арестовали на 14 суток

В Усть-Лабинске водителя мотоцикла, сбившего в парке 13-летнего мальчика, отправили под арест на 14 суток. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

«ДТП произошло вчера вечером в парковой зоне у местного озера. Водитель мотоцикла на большой скорости выехал на пешеходную зону и сбил несовершеннолетнего, который с травмами был госпитализирован»,— говорится в сообщении.

После происшествия 59-летний водитель мотоцикла скрылся с места аварии. По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, ДТП произошло в парке у озера Копытце.

Анастасия Донскова

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