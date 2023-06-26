Нефтяные налоги присматриваются к Dubai

Нефтяные налоги могут привязать к сорту Dubai. Минфин готов обсудить изменение алгоритма расчета, о котором прежде говорили участники отрасли, к примеру, глава «Роснефти» Игорь Сечин. С апреля 2023 года налог на добычу и экспортную пошлину на нефть рассчитывают исходя из цены эталонной марки Brent. Однако по своим характеристикам и рынкам сбыта российское сырье ближе к арабскому сорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, возможный переход на марку Dubai министерство готово обсуждать осенью. При этом размер предельного дисконта к арабскому сорту, как ожидается, должен быть меньше, чем к Brent.

Ведущий эксперт фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает такое решение оправданным. Ведь это в результате может увеличить поступления в бюджет, пояснил собеседник “Ъ FM”:

«Минфин в последнее время занимается, можно сказать, антикризисной политикой, когда вводит ограничения на объем дисконта на Urals. Министерство уменьшает потолок дисконта ежемесячно на $3 для того, чтобы принудить нефтяные компании договариваться о снижении скидки. Но понятно, что в долгосрочной перспективе такой механизм не может существовать, и нужно вернуться обратно от директивных к рыночным факторам определения цены.

Для расчета НДПИ и экспортной пошлины привязаться к какому-то более адекватному сорту, конечно, правильно. Тем более что мы уже привязывали Urals к Brent, потому что они исторически шли на одинаковые рынки. Сейчас, правда, физически сорта Brent не существует, это месторождение истощилось и давно закрыто, его нет. Осталась такая биржевая котировка.

Так как мы теперь не поставляем нефть в Европу, только небольшие объемы идут по трубе, то логичнее привязаться к тем сортам, которые торгуются на наших рынках сбыта, в том числе как раз к дубайскому. Тем более у нас есть такой опыт, потому что российский ВСТО и привязывался как раз к ближневосточному Dubai. Но, видимо, нужно будет создать какие-то коэффициенты.

Стратегически это приведет, наверное, к увеличению дохода в бюджет, поступлению экспортной пошлины НДПИ. Главное, это сократит риски, которые сейчас образовались. Когда нефтяники видят, что Минфин в любой момент может взять и фактически вручную определять для них налоги и пошлины, им надо понимать, поддерживать ли добычу на старых или принимать инвестиционные решения по новым проектам. И это непредсказуемо, все зависит от того, как будет поступать Минфин, а он исходит из своих показателей».

Однако привязка к марке Dubai не решает задачу по формированию независимой системы ценообразования, отмечает старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович. Он уверен, что необходимо создавать собственный — отечественный индикатор, наподобие Brent или Dubai:

«Есть поручение президента до 30 июня подготовить методологию. Минфин это должен сделать. Почему до сих пор не использовали данные биржи активно? Потому что там у нас торгуется лишь небольшая часть нефти — крохи по сравнению с тем, что вообще Россия экспортирует. Когда наши индийские покупатели придут, например, на СПБ Биржу, на каком-то этапе мы это организуем, и там будут большие объемы продаж, тогда биржевые данные биржи будут релевантны.

Пока они, так скажем, условно релевантны, но их тоже можно использовать для определения стоимости налогов. Думаю, нам сейчас будет объявлено, что Минфин придумал такую методологию. При этом он сам может ее докручивать в нужную сторону. А ведомству необходимо так эту формулу определить, чтобы компании платили больше налогов, но не совсем их разорить, не зарезать курицу, которая несет золотые яйца. Просто если кому-то кажется, что на биржу можно переключиться вот так вот легко, не притащив туда сначала крупных покупателей, то нет. Это задача на перспективу. И раньше она не решалась десятилетиями.

Но учитывая, что все-таки сейчас российская нефть по цене как раз очень выгодна для покупателей со стороны глобального юга, и сами эти страны уже довольно влиятельны и способны принимать решения зачастую без оглядки на Запад, вот на этой почве с ними нужно договариваться в сложившихся новых условиях».

По информации “Ъ”, пока «Роснефть» — единственная российская компания, которая перешла в расчетах на котировку Dubai для поставок Urals.

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Александр Рассохин