«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Все больше экономистов ждут рецессии в мировой экономике, но прежде всего на Западе, в Еврозоне. В США в четвертом квартале прогнозируются отрицательные темпы роста. ФРС говорит о том, что ставку к концу года придется снизить. Аналогичная ситуация и в европейском ЦБ. Пока ставка растет, но в случае сильного спада ее могут снизить. Что выбирать инвесторам? Какие активы будут себя вести лучше, какие хуже? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов:

Если американский доллар выглядит стабильно, значит, в будущем при снижении ставки он будет страдать и падать к основным валютам. Поэтому нужно уходить от доллара, выбирать, наверное, евро. Несмотря на все неприятности в Европе, это ликвидный актив. На фоне проблем в США он будет выглядеть лучше, как и японская иена. С точки зрения активов, очень плохо будут выглядеть американские банки — Citigroup, Charles Schwab, Goldman Sachs. Короткие позиции по ним предпочтительнее.

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