Прокурору насчитали 20 лет

Норильский суд рассмотрел третье уголовное дело в отношении экс-прокурора города Хаважа-Бауди Гутаева, который обвинялся в получении взяток от предпринимателей на сумму свыше 12 млн руб. С учетом первых двух приговоров, которые экс-прокурору вынесли также за взяточничество, общий срок заключения составит 20 лет, штраф —27 млн руб. Ни по одному из трех дел бывший сотрудник надзорного ведомства вину не признал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: прокуратура Красноярского края Фото: прокуратура Красноярского края

В суде Норильска завершилось рассмотрение третьего уголовного дела бывшего прокурора города Хаважа-Бауди Гутаева. Об этом в понедельник сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Хаважа-Бауди Гутаева, который ранее служил в органах прокуратуры Чечни, задержали в декабре 2019 года. По материалам краевого управления ФСБ в отношении главы прокуратуры Норильска завели три уголовных дела о взяточничестве. В них фигурировали суммы от 100 тыс. руб. до 12 млн руб., общий размер взяток, подсчитали следователи, составил 15,6 млн руб. С санкции суда надзорщика поместили в СИЗО. В последующем Хаважа-Бауди Гутаева уволили из ведомства с формулировкой «за нарушение присяги прокурора и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника».

В феврале 2022 года горсуд Норильска рассмотрел первое дело экс-прокурора. Согласно фабуле обвинения, за взятку в размере 400 тыс. руб. прокурор должен был не направлять в суд иск о закрытии местного ресторана, где были выявлены нарушения в сфере пожарной безопасности. Бывшему правоохранителю присудили 11 лет колонии строгого режима и штраф в размере 10,7 млн руб., также его лишили классного чина «младший советник юстиции» (соответствует званию майора). Защита обжаловала приговор, заявляя о необоснованности выводов следствия и отсутствии доказательств вины экс-прокурора, но безуспешно.

В марте 2022 года бывший прокурор вновь предстал перед судом. В материалах дела указывалось, что прокурор получил взятку за покровительство норильской стройфирме ООО «Промресурссервис» и продвижение интересов компании. По данным следствия, в 2019 году представитель «Промресурссервиса» передал Хаважу-Бауди Гутаеву 3,1 млн руб. Взамен прокурор обещал убедить начальника управления ЖКХ мэрии Норильска в том, чтобы тот склонил работающие в этой сфере фирмы заключать договоры субподряда с «Промресурссервисом». К уже имеющемуся наказанию экс-прокурору добавили четыре года заключения и 6,3 млн руб. штраф (до 17 млн руб.).

Летом прошлого года над бывшим надзорщиком начался третий судебный процесс. Адвокаты ходатайствовали о переносе слушаний в другой суд, утверждая, что у судей Норильска сложилось субъективное мнение в отношении обвиняемого, но в этом им отказали. В понедельник по делу вынесли приговор. Экс-прокурора Норильска признали виновным в получении взяток в 100 тыс. руб. и 12 млн руб. от предпринимателей, в том числе за покровительство бизнесу. С учетом частичного сложения предыдущих приговоров, Хаважу-Бауди Гутаеву присудили 20 лет строгого режима и увеличили штраф до 27 млн руб.

На днях суд Красноярска вынес приговор экс-прокурору Березовского района края Бекхану Аслаханову. По данным управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу, по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ст. 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств для негласного получения информации) ему назначили 10,5 лет заключения и штраф в размере 6 млн руб.

Как установил суд, в мае 2019 года прокурор района получил от представителей ООО «Сибирская Венеция» взятку в размере 500 тыс. руб. За вознаграждение он должен был оградить фирму от проверок. Кроме того, в 2017 году прокурор, по данным следствия, приобрел «жучок», чтобы прослушивать разговоры подчиненных. Устройство было обнаружено и изъято в его служебном кабинете в ходе обыска.

Константин Воронов