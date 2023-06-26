«Полностью передавать управление искусственному интеллекту опасно»

Ведущий специалист технической дирекции «РТСофт — Смарт Грид» Федор Непша — о цифровизации электроэнергетики, подготовке кадров и использовании искусственного интеллекта в отрасли.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведущий специалист технической дирекции «РТСофт — Смарт Грид» Федор Непша

Фото: «РТСофт — Смарт Грид» Ведущий специалист технической дирекции «РТСофт — Смарт Грид» Федор Непша

Фото: «РТСофт — Смарт Грид»

— Как новая экономическая ситуация повлияла на цифровизацию электроэнергетики?

— На фоне событий прошлого года темпы цифровизации электроэнергетики ускорились. Из-за возникших сложностей с поставками импортного оборудования были запущены специальные программы по поддержке инновационных предприятий и вузов. Однако отрасль по-прежнему зависима от иностранного программного обеспечения (ПО), поскольку раньше недостаточно инвестировали в собственные разработки. Особенно много вопросов возникает с инновационным ПО, например, для предиктивной аналитики состояния оборудования и технических систем. Применение такого ПО позволяет перейти от традиционного подхода к ремонту оборудования, основанному на нормативных сроках обслуживания, к новому подходу, где решение принимается по состоянию на базе реальных измерений. Это особенно актуально для импортного оборудования, которое не имеет отечественных аналогов.

Кроме того, поставка импортного оборудования сегодня может занимать до года вместо привычных двух-четырех недель. Тем не менее импортное оборудование по-прежнему играет существенную роль в автоматизации и цифровизации отрасли. Нам нужны комплектующие для компьютеров, контроллеры, коммутаторы, маршрутизаторы, высоковольтное оборудование (свыше 500 киловольт), силовая электроника — то, что мы не производим в достаточном количестве, или где существующие отечественные аналоги не позволяют в полной мере решать стоящие перед отраслью задачи.

Поэтому в поисках полной технологической независимости нельзя забывать о дружественных странах-партнерах. При этом требуется запускать российские производства и воспитывать собственных специалистов.

— Какие специалисты сегодня больше всего нужны?

— Необходимы специалисты, обладающие продвинутыми цифровыми компетенциями, которые способны автоматизировать свою деятельность и знакомы с современным ПО и языками программирования. Однако сегодня наблюдается существенный отток кадров из электроэнергетики в IT, где выше зарплата и больше перспектив, есть возможности работать удаленно.

Помимо этого, отрасли нужны специалисты, которые способны сразу включаться в рабочие процессы, самостоятельно развивать свои компетенции. Несмотря на консервативность отрасли, ей нужны инноваторы. Для подготовки таких специалистов требуется существенно обновить образовательные программы вузов при участии отраслевых предприятий.

— Какой уровень образования — бакалавриат или магистратура — необходим для соответствия перечисленным требованиям?

— Для решения задач автоматизации электроэнергетики нужны как хорошие фундаментальные знания предметной области, так и практические навыки в области программирования и работы с большими данными, которыми недавние выпускники бакалавриата в большинстве случаев не обладают. Во многом потому, что погружение в будущую специальность на бакалавриате занимает всего два года — первые два уходят на изучение стандартного набора дисциплин. Кроме того, такие знания далеко не всегда можно получить на первом месте работы. Поэтому считаю, что для соответствия этим требованиям нужно продолжать учиться в магистратуре сразу после окончания бакалавриата.

— Поэтому «РТСофт» решил запустить с Уральским федеральным университетом (УрФУ) магистерскую программу «Искусственный интеллект в электроэнергетике»?

— Наше партнерство с УрФУ началось в 2021 году с заключения соглашения в рамках проекта «А-Платформа» — это российская программная платформа управления распределенной энергетикой. Одним из элементов этого проекта было объединение основных стейкхолдеров электроэнергетики — вузов, предприятий-производителей оборудования, разработчиков ПО, сетевых организаций и других.

В рамках магистерской программы мы делимся знаниями и в рамках практикумов ставим перед студентами задачи, которые актуальны для отрасли. В частности, предиктивная аналитика состояния силового оборудования на базе электрических параметров, прогнозирование солнечной генерации с использованием методов искусственного интеллекта. Магистранты должны предложить собственные решения задачи, за счет этого достигается синергия теории и практики. А также воспитываются специалисты, которые могли бы работать у нас и в целом развивать отрасль в будущем.

— Каких кадров подготавливают в рамках программы?

— Специалистов по обработке больших данных и использованию методов искусственного интеллекта (ИИ) в электроэнергетике. Сейчас в отрасли существенно увеличился объем данных, получаемых как с оборудования, так в ходе реализации бизнес-процессов. При этом отсутствуют кадры, которые способны качественно анализировать эти данные, чтобы повышать эффективность и надежность в целом.

Например, с помощью методов искусственного интеллекта можно прогнозировать возникающие дефекты оборудования, повысить точность прогнозирования электропотребления и генерации возобновляемых источников энергии. ИИ и цифровизация могут быть весьма полезны в систематизации документации, они способны ускорить навигацию специалистов среди огромного объема нормативно-технической документации.

В программе УрФУ студенты получают универсальные знания, которые можно применять не только в электроэнергетике, но и любой другой сфере, где требуется работа с большими данными, построение моделей машинного обучения или разработка ПО.

— Насколько уникальна программа «Искусственный интеллект в электроэнергетике»?

— В России есть программы, которые ставят задачей интеграцию компетенций в области электроэнергетики и информационных технологий, например, в Томском политехническом и Новосибирском государственном техническом университетах. Однако отмечу, что эти программы покрывают несколько разные аспекты этой тематики. У каждого вуза свои компетенции. Так, у УрФУ хорошо развиты компетенции по ряду направлений в электроэнергетике, в том числе в области ИИ, а также связанные с диагностикой оборудования и возобновляемой энергетикой.

— Не заменит ли ИИ в будущем специалистов этой магистерской программы?

— Вряд ли это произойдет. Однако без выпускников этой программы ИИ не войдет в широкий обиход энергетики. В части других специалистов отрасли возможно и пройдет некая волна оптимизации, но она скорее будет касаться интеграции цифровых технологий в рабочий процесс. В деятельности энергетических компаний человек пока не заменим, так как именно он отвечает за надежность и качество электроснабжения. Целиком и полностью передавать управление искусственному интеллекту опасно, по крайней мере, в обозримой перспективе.

Интервью взяла Анастасия Реутова