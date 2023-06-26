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Глава Тамбовской области решил удвоить размер флага России на здании облправительства

Над зданием правительства Тамбовской области «по инициативе» главы региона Максима Егорова повесили флаг России вдвое большего размера, чем он был в первый год губернаторства господина Егорова и при его предшественниках. Раньше над зданием висел флаг высотой 90 и шириной 135 см, для нового триколора потребовалось полотнище 2 на 3 м, сообщили в пресс-службе облправительства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Государственный символ также стал висеть выше. Флагшток по решению главы региона удлинили, заменив двухметровую стойку на шестиметровую. В темное время вокруг флага включается подсветка.

Господин Егоров отметил, что «теперь триколор высоко реет над зданием правительства области и его видно издалека»»: «Тем самым мы еще раз напоминаем людям о традиционных российских ценностях — гражданственности, патриотизме, исторической памяти, единстве народов России. Сегодня это важно, как никогда».

В пресс-службе облправительства также рассказали, что флаг над зданием приходится менять каждые полгода, когда ткань «теряет свой первоначальный вид из-за погодных условий».

Сергей Калашников

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