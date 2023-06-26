Территорию бывшей усадьбы Демидовых в Нижегородской области благоустроят

Концепцию благоустройства территории бывшей усадьбы Демидовых и двух церквей в селе Быковка разработает студия ландшафтной архитектуры «Фьюжн». Проект поддержат администрация Воротынского района и Агентство по сохранению и развитию исторической среды (АСИРИС), сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области Фото: пресс-служба Правительства Нижегородской области

Имение дворян Демидовых было построено в начале XIX века и включало господский дом, парк, церковь Знамения, Рождественскую церковь. Сейчас в деревянной усадьбе находится краеведческий музей. На территории церкви Рождества сохранился некрополь Демидовых, там насчитывается около 30 захоронений.

На территории имения планируют обустроить дорожки, оборудовать парковки и площадки для мероприятий, установить информационные стенды, лавочки и урны, а также восстановить границы утраченного каменного дома Демидовых и сам некрополь. Стоимость работ и сроки выполнения будут определены после подготовки концепции.

«Село Быковка считается родовым гнездом нижегородской дворянской ветви Демидовых — промышленников, "железных королей России". Территория усадьбы — красивейшее место, сохранившееся благодаря усилиям и неравнодушию местных жителей и Международному Демидовскому фонду. Наша общая задача сегодня — возродить уникальное пространство, сохранив дух этого места, его символы и традиции»,— рассказал директор АСИРИС Илья Лагутин.

Студия «Фьюжн», которая займется этим проектом, ранее работала над концепцией благоустройства сада в «Студеном квартале» Нижнего Новгорода, пространства «Сад имени» в нижегородском крематории и сквера на пересечении улиц Ульянова и Провиантской.

Анастасия Еремина