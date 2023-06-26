Объем безналичных расчетов на Кубани за год вырос на 10%

На Кубани объем безналичных расчетов за первые три месяца 2023 года вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В январе—марте текущего года жители города совершили 370 млн операций на общую сумму более 300 млрд руб.

«В наш южный регион ежегодно приезжает около 17 миллионов гостей. На Кубани уже более чем 50 тыс. устройств в торгово-сервисных точках поддерживают возможность расплатиться по QR-коду. При таком способе оплаты не нужна даже карта — достаточно смартфона с установленным банковским приложением. В крае динамично развивается Система быстрых платежей»,— отметил заместитель начальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев.

К настоящему времени в Краснодарском крае работают не менее 200 тыс. банкоматов и электронных терминалов. По этому показателю Кубань находится на третьем месте в РФ после Москвы и Санкт-Петербурга.

Анастасия Донскова

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