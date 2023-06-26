«Даже просто вернуться на родину после такого срока было проблематично»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает, почему Иосиф Сталин лично распорядился отправить за Сергеем и Маргаритой пароход в Америку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бальтерманц Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Бальтерманц Дмитрий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Новодевичье кладбище сегодня, могила скульптора Сергея Коненкова — редкий случай, когда над могилой установлен памятник, сделанный когда-то самим же усопшим. Это бронзовая отливка со знаменитого мраморного автопортрета Коненкова, хранящегося в Третьяковской галерее. Похоронен скульптор вместе с женой: уникальная история, которая начинается с конца.

После великой победы в 1945-го Иосиф Сталин лично распорядился отправить в Америку за супругами Коненковыми пароход «Смольный» для того, чтобы вернуть в Союз скульптора, все его работы, вещи и даже сказочную мебель из пней, которую тот делал сам. К тому моменту супруги прожили в США больше 20 лет. Даже просто вернуться на родину после такого срока в те времена было проблематично. А тут еще и квартира с просторной мастерской в центре Москвы, и почести, и награды, и Сталинская премия. За что невозвращенцу Коненкову такое изобилие? Здесь необходимо уточнить — не только ему, но и супруге.

Маргарита Коненкова была очень привлекательной женщиной, по ней вздыхали и Максим Горький, и Федор Шаляпин, и Сергей Рахманинов, и, наконец, сам Альберт Эйнштейн. Они часами разговаривали, пока скульптор ваял его бюст, заказанный Принстонским университетом. Марго стала музой ученого, а через некоторое время и его любовницей. Коненков, за спиной которого буквально кипели страсти, довольно спокойно относился к увлечению своей молодой жены. Думаю, «русский Роден», как его называли, все же знал о том, что она агент советских спецслужб. И Эйнштейн познакомил ее с Робертом Оппенгеймером — отцом атомной бомбы. Конечно, деталей всего никто не знает, многие документы до сих пор засекречены.

Операцией по вербовке ведущих физиков Сталин заинтересовался особо, возможно, теперь он пожалел о том, что в 1933 году ответил отказом на просьбу великого физика разрешить работать в СССР. В конце 1990-х переписка Эйнштейна и Коненковой была выставлена на аукционе Sotheby’s. Эксперты отмечали, что письма Эйнштейна к жене скульптора в корне отличались от любых других, профессор был по-настоящему влюблен.