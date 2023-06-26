Дополнительный поезд из Москвы в Симферополь запустят со 2 июля

Дополнительный поезд «Таврия» №491/492 сообщением Москва — Симферополь запустят со 2 июля. Об этом сообщила пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» Фото: пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс»

Продажи билетов открыли с 26 июня. Цены на проезд в плацкарте и купе будут фиксированными на весь период работы дополнительного состава. Проезд обойдется пассажирам в сумму от 5 до 8,9 тыс. руб.

Первый рейс из Москвы отправится 5 июля с Киевского вокзала в 06:55. На маршруте предусмотрены остановки в Туле, Ельце, Липецке, Воронеже и Ростове-на-Дону. В Симферополь дополнительная «Таврия» будет прибывать в 06:25. Дополнительный поезд будет курсировать между столицей и крымским побережьем до 3 сентября текущего года.

Анастасия Донскова

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