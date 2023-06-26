Под Алупкой хотят закрыть устричную ферму за вред экологии

Устричную ферму, расположенную в заливе Кацивели в районе Алупки, хотят закрыть по решению суда за незаконную деятельность и вред экологии. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

Проверку законности деятельности организации, выращивающей моллюсков, провела природоохранная прокуратура республики. Выяснилось, что законных оснований для данной деятельности у предприятия не было.

Ведомство направило иск в суд о демонтаже модулей для выращивания мидий и устриц, поскольку выявленные нарушения могут привести к негативному воздействию на «экологическое благополучие в водном пространстве». Использование участка было признано незаконным. Исполнение решения инстанции находится на контроле.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram