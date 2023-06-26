Земли и здания «дочки» «Модуса» в Краснодаре продали почти за полмиллиарда рублей

Земельные участки, нежилые помещения и оборудование компании «Старк Эстаблишмент», учредителем которой является обанкротившийся крупнейший холдинг-автодилер «Модус», продали 475,5 млн руб. Сообщение о результатах торгов опубликовано на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Имущество компании «Старк Эстаблишмент» приобрел предприниматель из Магнитогорска Руслан Бекмурзин. Стоимость земельного участка в Прикубанском округе Краснодара общей площадью более 6,4 тыс. кв. м составила 222,2 млн руб. Цена на нежилые здания, земельные участки (ул. Дальняя/Рашпилевская) и инструменты для ремонта и обслуживания транспорта составила 253,3 млн руб. Начальная стоимость участка, как говорится в объявлении о проведении торгов, составляла 202,3 млн руб., а нежилых зданий с оборудованием — 183,7 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Старк Эстаблишмент» зарегистрировано в 1997 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Учредитель — ОАО «Модус», в прошлом крупный автомобильный холдинг, признан банкротом в 2020 году. Выручка за 2021 год составила 17,7 млн руб., убыток — 4,9 млн руб.

В сентябре 2019 года ООО «СБК Геофизика» обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о признании ООО «Старк Эстаблишмент» банкротом из-за долга в 2,4 млрд руб. В марте 2021 года в отношении компании открыто конкурсное производство.

Холдинг «Модус» в прошлом — один из крупнейших региональных автодилеров. В его состав входили 43 дилерских центра на юге России (в Армавире, Краснодаре, Новороссийске, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе, а также в Воронеже и Липецке). Холдинг продавал модели BMW, Mini, Jaguar, Land Rover, Infiniti, Nissan, Hyundai, Ford, Mazda, Peugeot, Citroen и другие, а также автомобили с пробегом. Учредителя «Модуса» Алексея Лещенко Арбитражный суд Краснодарского края признал банкротом в феврале 2020 года по заявлению предпринимателя Игоря Смолькина. Поводом для заявления о банкротстве стал долг в размере 10,6 млн руб.

В 2020 году также по заявлению ООО «СБК Геофизика» были признаны банкротом ООО «Модус-Новороссийск» и ООО «Модус-Краснодар».

Тат Гаспарян

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