Deutsche Bank растерял бумаги

Deutsche Bank потерял российские акции своих европейских клиентов. Он сообщил инвесторам, что больше не может гарантировать им доступ к активам, сообщает Reuters. Речь идет о бумагах «Аэрофлота», «Группы ЛСР», «Мечела» и Новолипецкого металлургического комбината. Не хватает акций, которые обеспечивают депозитарные расписки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Сам Deutsche Bank объясняет ситуацию действиями Москвы, рассказал корреспондент “Ъ FM” в Берлине Андрей Урбан:

«Эти акции хранились непосредственно в России, но в другом банке-депозитарии, а Deutsche Bank не уточняет, в каком именно. Саму пропажу, судя по всему, обнаружили относительно недавно, и это первый случай, когда финансовый институт официально сообщает клиентам об утрате ими права собственности на часть российских активов, которые банк приобретал по их поручениям.

В штаб-квартире финансового института во Франкфурте-на-Майне убеждены, что ЧП произошло из-за решения российского правительства разрешить инвесторам конвертировать часть депозитарных расписок в российские акции. Эта конвертация, подчеркивается в письме, была проведена без какого либо участия немецкого банка. То есть Deutsche Bank никак не мог проконтролировать эти сделки и тем более не мог обеспечить возврат акций.

До сих пор целый ряд мелких и крупных германских вкладчиков держат российские депозитарные расписки как через небольшие хедж-фонды, так и через паевые инвестиционные фонды. Что касается недостачи ценных бумаг в Deutsche Bank, то, как стало известно, речь идет об акциях "Аэрофлота", строительной компании "Группа ЛСР", "Мечела" и Новолипецкого металлургического комбината».

Но каким образом Deutsche Bank потерял расписки из-за действий Москвы? И получат ли клиенты свои бумаги? На эти вопросы ответила специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова:

«Когда осуществляется конвертация по принудительной российской программе, это происходит только внутри России. Никакого взаимодействия с иностранными банками, производящими учет, по сути, не происходит. Можно сделать какую-то аналогию между дебетом и кредитом.

Условно дебет находится где-то за рубежом, а кредит здесь. Они должны совпадать, но не совпадают, вот поэтому у них возникла такая проблема. В классической конвертации обязательно взаимодействие с иностранным депозитарием — кастодианом. Они знают, что конвертация происходит, у них есть программы, которые называются канцелляцией.

Думаю, сейчас для того чтобы ситуация выровнялась, нужно передать иностранному банку информацию о том, какие бумаги были сконвертированы, и произошел ли после этого переход права собственности.

Скорее всего, клиенты не потеряли свои расписки, потому что конвертация не предусматривает обязательного изменения права собственности, она именно меняет один тип бумаги на другой».

Deutsche Bank заявил, что постарается вернуть больше акций их владельцам. Но выручка от их продажи «вероятно, будет существенно ниже рыночной цены», ведь Россия требует, чтобы такие активы продавались со скидкой 50%.

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Иван Корякин