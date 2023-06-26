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Дорожное покрытие после проезда военной техники в Ростове восстанавливают 11 бригад рабочих

В восстановлении дорожного покрытия, поврежденного военной техникой в Ростове-на-Дону, задействованы 11 бригад рабочих, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

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Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

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Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

Фото: Telegram-канал главы администрации Ростова Алексея Логвиненко

По словам градоначальника, крупные повреждения фрезеруются для последующей укладки нового асфальтобетонного слоя. Дорожными службами уже отфрезеровано около 4 тыс. кв. м. поврежденного полотна. Менее серьезные повреждения убирают с помощью струйно-инъекционного способа.

«Работы производятся в зависимости от погодных условий»,— написал Алексей Логвиненко.

Анастасия Назарова

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