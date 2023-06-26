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В Татарстане учредили совет по вопросам повышения качества жизни людей

Власти Татарстана учредили совет по вопросам повышения качества жизни местных жителей. Указ подписал глава региона Рустам Минниханов.

Совет будет заниматься реализацией национальной социнициативы, внедрением соцстандарта в республике и повышением уровня удовлетворенности населения качеством соцуслуг. Перед новым госорганом стоят такие задачи. как формирование предложений по приоритетам реализации политики в соцсфере, подготовка предложений по совершенствованию законодательства Татарстана в данной области, а также участие в анализе результатов рейтинга качества жизни татарстанцев.

Руководителем совета по вопросам повышения качества жизни татарстанцев стал глава республики Рустам Минниханов.

"Ъ-Казань"

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