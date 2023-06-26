В Челябинской области нацпарк «Зигальга» открыли для туристов

Национальный парк «Зигальга» в Челябинской области открыли для туристов. Это стало возможным после того, как администрация Катав-Ивановского района сняла запрет на посещение лесов, сообщает пресс-служба нацпарка.

Запрет на вход в особо охраняемую природную территорию действовал с 17 апреля в связи с особым противопожарным режимом. «Сейчас остроту проблемы свели на нет дожди и прохладная погода. Потому национальный парк вновь открывается для туристов»,– говорится в сообщении.

На территории Челябинской области особый противопожарный режим был отменен 23 июня.

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