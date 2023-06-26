Школы и колледжи Новороссийска проверили после сообщений о «минировании»

В Новороссийске проверили девять сообщений о минировании школ и других социальных объектов. Об этом сообщает «Новороссийский рабочий» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ъ-Кубань Фото: Ъ-Кубань

Сведения о возможном минировании поступили в администрацию города и МБУ «АПК Безопасный город». В соцсетях жители Новороссийска сообщили о массовых эвакуациях. По данным издания, работы проводили в школах и колледжах на улицах Советов, Героев Десантников, проспекте Дзержинского и в других районах города. По итогам проверки взрывчатые устройства не были обнаружены.

Ранее в Новороссийске эвакуировали перинатальный центр на улице 1905 года и посетителей Ленинского парка из-за анонимного сообщения о минировании здания. На месте работали сотрудники Росгвардии.

Анастасия Донскова

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