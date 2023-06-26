Пензенское правительство готово заплатить за крышу 13 миллионов

Правительство Пензенской области ищет подрядчиков на ремонт фасада и кровли своего здания. Соответствующие аукционы разместили на портале «Госзакупки».

Оба тендера пришлось публиковать повторно — на появившиеся в середине мая не подали ни одной заявки. Тогда подрядчик нашелся только на «капитальный ремонт части наружных инженерных коммуникаций (водоснабжение и водоотведение)» на Московской, 75 — 1,4 млн руб., заказчиком выступило ГКУ ПО «Управление по осуществлению закупок Пензенской области».

Это же ведомство заказало работы по текущему ремонту фасада здания — около 1,5 млн руб. На второй раз подали одну заявку — комиссия ее одобрила.

Максимум за 13,3 млн руб. уже министерство экономического развития и промышленности Пензенской области предлагает произвести текущий ремонт кровли здания регионального правительства. Заявки принимают до 30 июня.

Согласно проектно-сметной документации, износ деревянных конструкций крыши составляет 20%, но кровли и обрешетки — по 80% (местами гниет и протекает), водостока — 70%. Подрядчику предстоит заменить покрытие, установить ограждения, привести в порядок вентиляцию и водосток.

Дарья Васенина