В понедельник, 26 июня, скончался бывший директор Свердловского театра драмы Юрий Махлин (руководил учреждением с 1999 по 2013 год). Ему было 79 лет. Как сообщили в пресс-службе театра, о времени и месте прощания будет объявлено дополнительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Свердловский государственный академический театр драмы Фото: Свердловский государственный академический театр драмы

Юрий Махлин родился 11 марта 1944 года в Свердловске. После прохождения срочной службы он преподавал в Свердловском педагогическом институте. С 1981 по 1990 год он был заместителем директора Театра оперы и балета им. А.В. Луначарского. В Театр драмы Юрий Махлин перешел в 1996 году: до января 1999 года был заместителем директора «по организации зрителя», с января 1999 года — директором театра.

Для формирования репертуара Юрий Махлин активно использовал международные связи. Так, постановка «Билет в один конец» стала дебютной работой драматурга Александра Углова (США), комедия «Афера» (по пьесе «Смерть Тарелкина») поставлена Саулюсом Варнасом (Литва), а мелодрама «Месье Амилькар, или Человек, который платит» познакомила свердловчан с творчеством главного режиссера Академического русского драматического театра Узбекистана Владимира Шапиро.

Под его руководством театр оказывал большую поддержку социально-незащищенным группам населения. Вклад в эту деятельность был отмечен Памятной грамотой патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Кроме того, Юрий Махлин награжден грамотой губернатора Свердловской области. Юрию Махлину присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ». Он являлся учредителем НОО «Ассоциация театров Урала», членом Союза театральных деятелей (СТД ВТО) РФ.

Напомним, в 2013 году председатель правительства Свердловской области Денис Паслер назначил новым генеральным директором Театра драмы Алексея Бадаева, бывшего регионального министра культуры (возглавлял минкульт в 2009-2012 годы). Юрий Махлин был назначен на должность заместителя директора и продолжил курировать вопросы гастрольной деятельности.

Диана Сунагатуллина

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