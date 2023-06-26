Из Уфы возобновятся прямые рейсы в Астану

11 июля возобновятся прямые рейсы из Уфы в Астану (Казахстан), сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта. Перевозить пассажиров будет каждый вторник авиакомпания Red Wings на самолетах Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит 1 час 50 мин.

Авиакомпания с 11 июля также запустит дополнительные рейсы в Алматы. Теперь их будет два в неделю, по вторникам и субботам.

«На стадии обсуждения — вопросы запуска самолетов в Тегеран и Шанхай, открытия второго рейса в Минск. Нашему бизнесу и нашим туристам интересны эти направления»,— отметили в пресс-службе уфимского аэропорта.

Венера Хисамова

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