Вторичное жилье в Челябинске за год подорожало на 20%

Квадратный метр жилья на вторичном рынке Челябинска в июне в среднем стоил 77,7 тыс. кв. м. Это на 11,2% дороже, чем шесть месяцев назад, и на 20,2% превышает показатель годичной давности, сообщают эксперты «Циан. Аналитики». За месяц рост стоимости квадрата готового жилья составил 1%.

В среднем в крупных городах с населением более 500 тыс. человек жилье во вторичном сегменте в июне стоит 114,1 тыс. кв. м. За месяц цена выросла на 0,4%, за полгода – на 3,5%, за год – на 4,1%.

В абсолютном выражении цены на готовое жилье в Челябинске остаются одними из самых низких среди крупных городов, он опережает только Тольятти (76,4 тыс. руб. за кв. м), Астрахань (74,7 тыс. руб.) и Оренбург (70,9 тыс. руб.) – все эти города не являются миллионниками. Самые высокие цены в Москве (303,6 тыс. руб.), Сочи (228,3 тыс. кв. м) и Санкт-Петербурге (199,8 тыс. руб.).

Зато по динамике роста Челябинск в числе лидеров. За год сильнее в процентном отношении цены выросли больше только в Махачкале (25,4%) и Новокузнецке (20,6%).

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте