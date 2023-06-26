«Росводоканал» провел слет волонтеров

С 20 по 22 июня 2023 года в Москве проходил слет волонтеров ГК «Росводоканал», куда входит «Росводоканал Краснодар». На мероприятии собрались 60 сотрудников компании из 10 городов России. Участники поделились опытом самых успешных проектов, а также определили основные направления дальнейшей работы

«Добровольческая деятельность уже давно стала неотъемлемой частью нашей социальной политики и имиджа компании в целом. Естественное стремление помогать и быть полезным – неотъемлемая черта каждого социально ответственного человека. И я горжусь тем, что число таких людей в компании исчисляется уже тысячами», - отметил генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков.

У волонтерского движения есть собственный бренд – «Росводоканал Добро», участники которого помогают пожилым людям, детям-сиротам, поддерживают приюты для животных, очищают берега водоемов и продвигают культуру ответственного потребления. В 2022 году компания провела около 400 волонтерских акций, в которых приняли участие более 1 500 сотрудников из разных регионов России. Волонтерские проекты ГК «Росводоканал» отмечены на уровне глав администраций регионов присутствия, департаментов по спорту и молодежной политике и представителей местных сообществ.

Волонтеры «Росводоканал Краснодар» в 2022-2023 г. провели более 130 различных экологических и волонтерских акций и мероприятий. Самое заметное из них - уроки чистой воды. Молодые специалисты предприятия провели более 60 занятий в 28 школах города и края, более 3 000 школьников и студентов вступили в ряды эко-героев.

Кроме этого, волонтеры провели 21 экскурсию в экологический центр переработки вторсырья «Собиратор»; организовали 27 мероприятий на сайте «Добро.ру»; провели 13 экологических мастер-классов и игр для школьников; организовали 11 экологических экскурсий для студентов и 3 эко-марафона; собрали 400 кг макулатуры; посадили 37 деревьев; провели уборку 10 км берегов реки Кубань; очистили от мусора 7 км парковой зоны.

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