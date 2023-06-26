Воткинским межрайонным прокурором Удмуртии стал Булат Каримов

Должность Воткинского межрайонного прокурора в Удмуртии занял советник юстиции Булат Каримов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Булат Каримов служит в органах прокуратуры с 2004 года. Ранее он работал заместителем прокурора Первомайского района Ижевска, а с октября 2019 года замещал должность старшего прокурора отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Удмуртии. Имеет опыт следственной работы.