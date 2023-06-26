Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Воткинским межрайонным прокурором Удмуртии стал Булат Каримов

Должность Воткинского межрайонного прокурора в Удмуртии занял советник юстиции Булат Каримов. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор России, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Фото: пресс-служба прокуратуры Удмуртии

Булат Каримов служит в органах прокуратуры с 2004 года. Ранее он работал заместителем прокурора Первомайского района Ижевска, а с октября 2019 года замещал должность старшего прокурора отдела по надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Удмуртии. Имеет опыт следственной работы.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...