В Волгограде и Астрахани возобновили заключение контрактов с ЧВК «Вагнер»

В Волгограде и Астрахани снова можно заключить контракт с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер». Об этом корреспонденту «Ъ» сообщили по указанным в интернете номерам телефонов. В Астрахани собеседник предложил журналисту прийти на собеседование по прежнему адресу — ул. Анри Барбюса, д. 17. В Волгограде место встречи предложили обсудить в частной переписке с уполномоченным лицом — в минувшую субботу, как писал «Ъ», с офиса сняли вывеску; местные СМИ писали о возможных обысках.

О приостановке работы отделений стало известно в минувшую субботу, когда колонны с техникой и бойцами компании двигались в сторону Москвы. Глава ЧВК Евгений Пригожин назвал поход Маршем справедливости, среди целей он декларировал смену главы Министерства обороны РФ Сергея Шойгу и командующего объединенной группировкой войск Валерия Герасимова. К концу дня пресс-служба президента Белоруссии Александра Лукашенко сообщила, что глава государства достиг договоренности с Евгением Пригожиным; последний объявил об окончании марша.

В ночь на 24 июня в ФСБ возбудили в отношении Евгения Пригожина дело о военном мятеже (ст. 279 УК РФ). По окончании движения вооруженных отрядов на Москву ряд СМИ сообщили, что Генеральная прокуратура отменила постановление о признании преследования главы ЧВК законным. Источник «Ъ» в надзорном ведомстве утверждал, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено.

Рустам Гайфуллин, Волгоград