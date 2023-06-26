Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:20

СКР расследует обстоятельства гибели матери и ребенка при пожаре в Жебреях

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре в Пермском районе матери и ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар в доме, расположенном на дачном участке в деревне Жебреи Пермского района, произошел вечером 24 июня. В ходе тушения огня были обнаружены тела 39-летней женщины и ее малолетнего сына.

В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...