СКР расследует обстоятельства гибели матери и ребенка при пожаре в Жебреях

СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели при пожаре в Пермском районе матери и ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пожар в доме, расположенном на дачном участке в деревне Жебреи Пермского района, произошел вечером 24 июня. В ходе тушения огня были обнаружены тела 39-летней женщины и ее малолетнего сына.

В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.