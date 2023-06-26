17 жителей Ижевска заболели клещевым энцефалитом

В Удмуртии с начала сезона зарегистрировали 17 случаев заболеваний клещевым вирусным энцефалитом, среди забоелваших двое детей. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике, никто из заболевших не был привит против этого заболевания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Случаи заболеваний отмечались в Ижевске, а также в Балезинском, Кезском, Алнашском, Завьяловском, Шарканском и Сюмсинском районах. У 16 заболевших отмечалось среднетяжелое течение заболевания, у одного — легкое.

Заболевание эрлихиозом зарегистрировано у одного ребенка в Ижевске. Еще 19 жителей заболели клещевым бореллиозом.