УЦН 2.0: Жители поселка Лесничество Абрау-Дюрсо получили доступ к мобильной связи четвертого поколения

«Ростелеком» завершил строительство базовой станции мобильной связи в поселке Лесничество Абрау-Дюрсо Краснодарского края в рамках второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Для подключения ее к единой сети специалисты компании проложили девять километров оптоволоконного кабеля из административного центра села Абраю-Дюрсо до поселка. Оптику в населенный пункт вели через перевал в горной местности. Благодаря реализованному проекту доступ к современной связи и цифровым возможностям получили более 130 жителей поселка.

Проект УЦН 2.0 инициирован Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с целью развития современной мобильной связи, включая высокоскоростной доступ в интернет по технологии LTE (4G), в малых населенных пунктах численностью от 100 до 500 жителей.

«Устранение цифрового неравенства — это важный проект для населения. Программа имеет высокую социальную значимость потому что делает доступными государственные услуги, онлайн-образование, телемедицину и другие важные телеком-сервисы. Поселок Лесничество стал лидером по итогам голосования жителей — более 1100 голосов. Кстати, Краснодарский край в голосовании 2022 года среди остальных регионов России стал вторым по количеству участников — жители Кубани оставили на портале Госуслуг более 25 тысяч голосов», — отметил Станислав Завальный, руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края.

В первой половине 2023 года «Ростелеком» в Краснодарском крае в рамках программы УЦН 2.0 уже построил 13 базовых станций. При их подключении специалисты национального цифрового провайдера использовали преимущественно волоконно-оптические линии связи, чтобы обеспечить передачу данных на высокой скорости, а также увеличить охват населенных пунктов региона цифровой инфраструктурой. Построенные базовые станции работают в диапазоне радиочастот 2 300 – 2 400 МГц. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети и поставляет оборудование.

«”Ростелеком” продолжает устранять цифровое неравенство в районах Краснодарского края в рамках проекта УЦН 2.0. В небольших селах, поселках и хуторах мобильная связь — одна из самых главных потребностей жителей. Они, как и жители городов, хотят пользоваться мессенджерами и социальными сетями, цифровыми госуслугами, дистанционными образованием и медициной. Для того, чтобы реализовать проект в текущем году, мы уже проложили дополнительно почти 100 км волоконно-оптических линий связи. До конца 2023 года мы планируем построить еще 27 базовых станций и проложить более 126 км оптики», — рассказал директор Краснодарского филиала «Ростелеком» Сергей Поляков.

«Для Tele2, как социально ответственной компании, участие в программе по устранению цифрового неравенства является одной из приоритетных задач. Вместе с “Ростелекомом” мы активно работаем над тем, чтобы каждому жителю региона были доступны современные цифровые возможности – появление голосовой связи и cкоростного 4G-интернета в небольших населенных пунктах способствует улучшению качества жизни людей, живущих в отдалении от городов. Также расширение башенной инфраструктуры способствует развитию цифрового потенциала края: наличие мобильной связи оказывает положительное влияние на экономическую и социальную отрасли региона», — подчеркнул Вячеслав Козин, директор краснодарского филиала Tele2.

Информацию о проектах, которые «Ростелеком» реализует в национальных интересах, можно получить на официальном сайте компании.

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram

https://www.company.rt.ru/